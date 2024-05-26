SON DAKİKA... Galatasaray Konyaspor deplasmanında ilk yarıda 1-0 önde
Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in lideri Galatasaray son haftada Konyaspor deplasmanında Mauro Icardi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maç berabere biterse ya da Galatasaray kazanırsa sarı kırmızılılar şampiyon olacak.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.
15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Icardi bir kez daha attı
29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.