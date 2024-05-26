SON DAKİKA... Galatasaray Konyaspor'u 3-1 yendi, şampiyon oldu
Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in lideri Galatasaray son haftada deplasmanda Konyaspor'la deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar Mauro Icardi'nin iki gol attığı maçta rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaştı.
7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.
15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Icardi bir kez daha attı
29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
51. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Torreira'nın bekletmeden yerden ortasında Icardi, topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
53. dakikada sarı kırmızılılar farkı üçe çıkardı. Kaan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3
56. dakikada Icardi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı.
78. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3
Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
Son düdüğün ardından Galatasaraylı futbolcular saha ortasında şampiyonluk sevinci yaşadı.