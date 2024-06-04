Son dakika… Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti

Son dakika gelişmesi…Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



*Şampiyonluktan 1 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetimde olmak istemediğim talebimi ilettim. Şampiyonluk yarışında bunu söylemek imkansızdı. Sportif A.Ş'deki görevimiz devam ediyor demek zorundaydım. Sonrasında da sevincimize limon sıkmak istemedim. Susmam gerekiyordu öyle yaptım.

*Sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu.

*13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü.

*Sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. 40 milyonluk sponsorluk imzalatmışım.