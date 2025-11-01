Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, lig ikincisi Trabzonspor'u sahasında konuk edecek.
Maç saat 20.00'de
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu.
İlk 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu.
Kaynak: HABER MERKEZİ