Son Dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşti
Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek final karşılaşmasında eşleşti!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, bugün saat 14:30’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.
A Spor’dan canlı yayınlanan kura çekimi sonucunda, grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş seri başı oldu. Bu dört takım, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri
Trabzonspor – Bodrum FK
Konyaspor – İskenderunspor
Fenerbahçe – Galatasaray
Beşiktaş – Göztepe
Çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final maçları ise çift maçlı eleme sistemiyle gerçekleştirilecek.
Çeyrek final maçlarının 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanması planlanıyor. Yarı final karşılaşmaları ise 22-24 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Final müsabakası ise 14 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak.