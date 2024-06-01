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SON DAKİKA... Jose Mourinho, Fenerbahçelileri Kadıköy'e çağırdı: Haydi yolculuğumuza başlayalım

Son dakika gelişmesi... Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun video mesajı, Fenerbahçe'nin resmi X hesabından yayınlandı. Mourinho, herkesi yarın Kadıköy'e çağırdı.

Haber Merkezi
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Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan ancak halen resmen duyurulmayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'dan video mesaj geldi.

Fenerbahçe'nin resmi X hesabından yayınlanan videoda Mourinho "Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" dedi.

SON DAKİKA! Jose Mourinho: Fenerbahçe'yle henüz anlaşma kesinleşmedi ama çalışmak istiyorumSON DAKİKA! Jose Mourinho: Fenerbahçe'yle henüz anlaşma kesinleşmedi ama çalışmak istiyorumSpor

Mourinho bugünkü ilk açıklamasında anlaşmanın kesinleşmediğini ancak Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylemişti.

 