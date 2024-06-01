SON DAKİKA... Jose Mourinho, Fenerbahçelileri Kadıköy'e çağırdı: Haydi yolculuğumuza başlayalım
Son dakika gelişmesi... Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun video mesajı, Fenerbahçe'nin resmi X hesabından yayınlandı. Mourinho, herkesi yarın Kadıköy'e çağırdı.
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan ancak halen resmen duyurulmayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'dan video mesaj geldi.
Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃
2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL
Fenerbahçe'nin resmi X hesabından yayınlanan videoda Mourinho "Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" dedi.
Mourinho bugünkü ilk açıklamasında anlaşmanın kesinleşmediğini ancak Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylemişti.