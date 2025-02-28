SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası!
Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho, 'kişilik haklarına saldırı' gerekçesiyle Galatasaray'a 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Galatasaray'a dava açtı.
Sarı-lacivertli kulübün bugünkü açıklamasında dava açıldığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."