Fenerbahçe-Stuttgart maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Stuttgart maçının sonucu ne? Fenerbahçe-Stuttgart maçında golleri kim attı? Fenerbahçe'nin puanı kaç oldu?

Son dakika: Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin
Son dakika haberine göre, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe evinde Alman ekibi Stuttgart ile mücadele etti. Müsabaka sarı-lacivertliler 1-0’lık üstünlüğüyle tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Alman ekibi Stuttgart’ı 1-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Nene’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşunda kaleci Alexander Nübel, meşin yuvarlağı kontrol etti.
14. dakikada kendi yarı sahasından hızlı ilerleyen Nene’nin ceza sahası içine sol taraftan girip uzak direğe vuruşunda kaleci Alexander Nübel, meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Archie Brown’un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Nübel’de kaldı.
21. dakikada İsmail Yüksek’in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Youssef En-Nesyri’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Alexander Nübel meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında seken topu alan Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topu alan Nelson Semedo’nun ceza yayının yanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nübel’de kaldı.
26. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde yükselen Luca Jaquez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
31. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Angelo Stiller’in, Milan Skriniar’a yaptığı hareket sonrasında hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan ağlara gitti. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Maximilian Mittelstadt'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Ramon Hendriks'in içeriye çevirdiği topa Atakan Karazor'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
60. dakikada Youssef En-Nesyri’nin pasında topla buluşan Nene, topla ilerleyip ceza sahası içinde Luca Jaquez’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısıyla hakem Kehlet, bir önceki pozisyonda En-Nesyri’nin ofsaytta olması gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.
66. dakikada Bilal El Khannous'in sol kanattan ortasında ceza yayının içinde topla buluşan Angelo Stiller, topla ilerleyip ceza sahası içinde vuruş yaptığı sırada Edson Alverez’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Jakob Kehlet penaltı kararını iptal etti.
79. dakikada Nene’nin pasında ceza yayında topla buluşan İsmail Yüksek’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.