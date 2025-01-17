Son Dakika: KAP'a bildirildi: Beşiktaş bugün teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile görüşecek

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sona erdi. Siyah beyazlı kulüp, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Solskjaer ile görüşmelere başlandığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın bugün saat 15.00'te İstanbul’a gelerek 1,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Ole Gunnar Solskjaer kimdir?

Futbolculuk kariyerinde "Bebek yüzlü katil" lakabıyla tanınan Ole Gunnar Solskjaer, 26 Şubat 1973’te Norveç’te dünyaya geldi. 1995 yılında Molde takımına transfer olan Solskjaer, ertesi yıl İngiltere’nin efsane kulüplerinden Manchester United’a katıldı.

Manchester United formasıyla çıktığı 366 maçta 126 gol atan ve özellikle "süper yedek" olarak kritik golleriyle hatırlanan Solskjaer, 1999 yılında Kırmızı Şeytanlar'ın kazandığı unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikada attığı golle tarihe geçti.

2007 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Solskjaer, teknik direktörlük kariyerine Manchester United’ın rezerv takımında başladı. Daha sonra 2011 yılında eski kulübü Molde'yi çalıştırdı ve Norveç ekibini iki kez lig şampiyonu yaptı. 2014'te Cardiff City'nin başına geçen Solskjaer, takımını Premier League'de tutmayı başaramadı.

2019 yılında Jose Mourinho’nun ardından Manchester United’da geçici olarak göreve getirilen Solskjaer, başarılı sonuçların ardından kalıcı teknik direktör olarak atandı. Norveçli teknik adam, 2021 yılında Manchester United’ı UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı ancak finalde Villarreal’e penaltılarla mağlup oldu.