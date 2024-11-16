Son Dakika: Mike Tyson - Jake Paul maçı nakavtsız sona erdi: İşte kazanan...

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleşen ve Netflix üzerinden canlı yayımlananan Mike Tyson - Jake Paul karşılaşması an itibarıyla sona erdi. Milyonlarca insanın canlı olarak takip ettiği maçta Youtuber Jake Paul, boks efsane Mike Tyson karşılaşma sonuna kadar kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmanın kazanı ise en çok puan toplayan Youtuber Jake Paul oldu.

Sosyal medya Netflix'e erişim sorunu şikayetleriyle doldu

Şimdiye dek en çok izlenen boks maçı müsabakası olması beklenen Mike Tyson - Jake Paul maçı sosyal medyada erişim sorunuyla gündem oldu.

Türkiye'de karşılaşmayı takip etmek için etkinlik başlangıç saatı olan TSİ 04:00'da uyandıklarını söyleyen pek çok kullanıcı, maçın ilerleyen saatlerde başlaması ve erişim sorunu nedeniyle karşılaşmayı izlemeyedikleri için tepki gösterdi.

Sporseverler aylarca bu etkinliği bekledikleri için kızgınlıklarını dile getirirken Netflix'ten konuya ilişkin bir açıklama 08:51 itibarıyla henüz yapılmadı.

Mike Tyson kimdir?

Efsane boksör Mike Tyson, kariyerindeki agresif stiliyle rakiplerinin korkulu rüyası oldu. 58 yaşındaki Tyson, 50 galibiyet (44'ü nakavt) ve 6 yenilgiyle dolu kariyerinde, 1986 yılında henüz 20 yaşındayken Trevor Berbick’i yenerek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Tyson, aynı zamanda WBA, WBC ve IBF unvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör olarak tarihe geçti. 1997’de Evander Holyfield ile yaptığı maçta Holyfield'ın kulağını ısırarak diskalifiye edilmesi, sporseverlerin hafızasında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı. Tyson’ın gösteri maçlarına 2020’de dönmesi ise büyük ilgi gördü.

Jake Paul kimdir?

YouTube’da 20,8 milyon takipçiye sahip olan Jake Paul, 2018’de amatör bir maçla boks kariyerine adım attı ve sonrasında profesyonel kariyere geçti. 27 yaşındaki boksör, profesyonel olarak çıktığı 11 dövüşten 10 galibiyet (7’si nakavt) elde etti. NBA eski oyuncusu Nate Robinson gibi isimlerle ringe çıkan Paul, tek yenilgisini 2023'te Tommy Fury karşısında aldı.