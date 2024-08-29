Son Dakika: Nilüfer Belediyespor'un ünlü voleybolcusu Pilar Victoria Lopez evinde ölü buludu
Son Dakika Haberi: Bursa'nın Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.
Porto Rikolu voleybolcu 29 yaşındaki Pilar Marie Victoria Lopez, kulübe ait Beşevler semtindeki evde ölü bulundu.
Olayın, sabah yapılacak idmana katılmaması üzerine kulüp yetkililerinin eve gitmesiyle ortaya çıktığı bildirildi.
Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, oyuncularının ani kaybından derin üzüntü duyduklarını belirtti ve detayların savcılık incelemesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
Lopez’in ani ve beklenmedik ölümü, spor camiasında büyük bir üzüntü yarattı.
Pilar Lopez kimdir?
1995 doğumlu Pilar Lopez, geçen sezon Fransa’nın Beziers Angel takımından transfer edilmişti ve Porto Riko Milli Takımı'nda da aktif olarak forma giyiyordu.