Ederson derbide oynayacak mı: Galatasaray - Fenerbahçe maçında Ederson oynayacak mı: PFDK açıkladı

Son dakika: PFDK, Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson için kararını verdi
Son dakika gelişmesi... Rizespor maçındaki hareketi nedeniyle, PFDK’ya sevk edilen Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson hakkındaki karar belli oldu.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson Santana de Moraes, Rizespor maçında yaşanan bir hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Ederson hakkında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret iddiasıyla sevk yapıldığı belirtilirken, “İsnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına” karar verildiği duyuruldu.
Bu kararın ardından tecrübeli kalecinin, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı derbide sahada yer alabileceği bildirildi.