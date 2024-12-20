Son dakika: RAMS Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.
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UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının son maçında Başakşehir, Cercle Brugge ekibine konuk oldu.
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. 74. dakikada ceza sahası içinde Deniz'in yerden çevirdiği topta Piatek topu ağlara gönderdi. 82. dakikada Brunner uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla skoru eşitledi.
Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti. En az 24. sırada yer alması gereken Başakşehir, 6 maç sonunda 26. sırada yer aldı.