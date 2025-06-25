Son Dakika: Sabri Ugan'dan üzücü haber geldi! Ünlü spor adamı entübe edildi.
Spor spikerliğinin efsane isimlerinden Sabri Ugan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Akciğer kanseri gören 62 yaşındaki ünlü sunucunun entübe edildiği belirtildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin tanınan spor spikerlerinden Sabri Ugan geçen günlerde yayınladığı bir videoyla üç aydır kanser tedavisini gördüğünü duyurmuştu.
Oğlu Doruk Ugan, babasının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü açıklayarak, “Dularınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor” mesajı paylaştı.
62 yaşındaki Sabri Ugan’ın beyin damarlarındaki tıkanıklı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi.