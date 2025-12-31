Son Dakika... Sadettin Saran duyurdu: Fenerbahçe'de seçim kararı alındı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantının ardından olağanüstü seçime gitme kararı alındığını duyurdu.

Saran açıklamasında sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini ve sonrasında olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı.

Saran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereken dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz.

Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur.

Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey vardır. Bu süreç hukuki bir tartışmasının ötesine geçerek Fenerbahçemizin etrafında bir gündeme dönüşmeye başladı. Beni asıl düşündüren, zorlayan bu oldu. Bu geri adımın değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur.

Son haftalarda hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili şunu açıkça ifade etmek isterim; hayatım boyunca sağlıklı yaşamı savunmuş biriyim. Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır. Ben adalettin kaçmadım, kaçmıyorum. Söylenecek her sözün, cevaplanacak her sorunun cevabı hukuktur."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmiş, buradaki işlemlerinden sonra yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkındaki söz konusu talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Saran, soruşturma çerçevesinde elde edilen ek deliller neticesinde "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.