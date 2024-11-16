Son Dakika: Sağlık durumu belli oldu! Tayfur Havutçu'nun eşinden yoğun bakım açıklaması

Türk futbolunun önemli isimlerinden Tayfur Havutçu, kanser tedavisi gördüğü hastanede enfeksiyon sebebiyle değerlerinin yükselmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. 54 yaşındaki Havutçu, futbolculuk kariyerinde A Milli Takım, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor formaları giyerken, teknik direktör olarak da Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Eşi Neslihan Havutçu, Tayfur Havutçu'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, enfeksiyon nedeniyle 1 hafta önce hastaneye yatırıldığını ve son rutin kontrollerde bazı değerlerin yüksek bulunması üzerine tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını belirtti.

Neslihan Havutçu, "Değerler gün geçtikçe düşüyor ve Allah’ın izniyle yakın zamanda normal kata çıkarılacak. Bu süreçte bize yoğun ilgi gösteren hastane çalışanlarına ve Beşiktaş camiasına çok teşekkür ediyoruz. Eşimin değerlerine saygı göstererek bu süreci içimizde yaşamayı tercih ettik. Dualarınız ve güzel dilekleriniz için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Havutçu'nun sağlık durumuyla ilgili olumlu gelişmelerin devam ettiği, doktorların gözetiminde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.