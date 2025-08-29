Son dakika: Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye’yi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsil edecek olan Samsunspor’un grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Samsunspor, gruptaki maçlarına hem zorlu deplasmanlarda hem de taraftarının desteğiyle iç sahada çıkacak.

Avrupa arenasında uzun yıllar sonra ilk kez mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarla birlikte tarihi bir serüvene hazırlanıyor.

Samsunspor Konferans Ligi rakipleri

Kura çekiminin ardından Karadeniz ekibinin karşılaşacağı takımlar şunlar oldu:

* Legia Varşova (Deplasman)

* Dinamo Kiev (Ev)

* Mainz (Deplasman)

* AEK Atina (Ev)

* Breidablik (Deplasman)

* Hamrun Spartans (Ev)