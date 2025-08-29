Son dakika: Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Samsunspor’un grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Karadeniz ekibi, güçlü takımların yer aldığı grupta hem iç saha hem de deplasmanda kritik maçlara çıkacak. İşte Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü ve rakipleri...
Türkiye’yi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsil edecek olan Samsunspor’un grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Samsunspor, gruptaki maçlarına hem zorlu deplasmanlarda hem de taraftarının desteğiyle iç sahada çıkacak.
Avrupa arenasında uzun yıllar sonra ilk kez mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarla birlikte tarihi bir serüvene hazırlanıyor.
Samsunspor Konferans Ligi rakipleri
Kura çekiminin ardından Karadeniz ekibinin karşılaşacağı takımlar şunlar oldu:
* Legia Varşova (Deplasman)
* Dinamo Kiev (Ev)
* Mainz (Deplasman)
* AEK Atina (Ev)
* Breidablik (Deplasman)
* Hamrun Spartans (Ev)