Son Dakika: Spor basını peş peşe gelen ölüm haberleriyle sarsıldı... Ercan Güven hayatını kaybetti
Son Dakika Haberi: Türk spor basınının usta kalemlerinden Ercan Güven hayatını kaybetti. Geçen günlerde usta spor yazarı Ahmet Çakır da 72 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Milliyet Gazetesi'nde 1980'li yıllardan bu yana görev yapan spor basının duayen isimlerinden Ercan Güven kalp krizi sonucu hayatını kaybett.
Ercan Güven'in gece geç saatlerde kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Geçen günlerde Türk spor basınının duayen isimlerinden Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetmişti.
Spor dünyasının önemli isimlerinden art arda gelen vefat haberleri büyük üzüntü yarattı.