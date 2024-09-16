Son Dakika: Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti
Son Dakika Haber: Ünlü spor yazarı Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Çakır bir süredir beyin kanseri tedavisi görüyordu.
Spor yazarı Ahmet Çakır'ın ölüm haberini Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından duyuruldu.
TSYD'den yapılan açıklamada "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.
Ahmet Çakır'ın tedavisi 2022'de geçirdiği beyin ameliyatı sonrası devam ediyordu.
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kısa süre önce Ahmet Çakır'ı evinde ziyaret etmişti. Tongsir, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:
* Ahmet Çakır bir dönem önceki TSYD seçiminde rakibimdi. Hep centilmendi, rakip olduk ama düşman olmadik. Rahatsız olan Ahmet kardeşimi evinde ziyaret ettim. Şifalar diliyorum.
Ahmet Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ahmet Çakır 1952 Kastamonu doğumlu. 1960'ta ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Çakır, 1982'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi.
Ahmet Çakır; Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.