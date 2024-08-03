SON DAKİKA: Süper Kupa'da Beşiktaş önde

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş, Süper Kupa finalinde İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı yer aldı.

Michy Batshuayi yedek, Elias Jelert kadroya alınmadı

Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında bekledi. Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı. Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Elias Jelert, ağrısı olduğu için riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

Yeni sezonda düşünülmeyenler kadroda yok

Galatasaray'da Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile santrfor Halil Dervişoğlu, Süper Kupa maçının kadrosuna yazılmadı. Teknik direktör Okan Buruk, Oliveira ve Halil haricinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı, genç futbolcular Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz'ü de kadroya dahil etmedi.

Galatasaray'ın ilk resmi maçı

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonundaki ilk resmi maçını Beşiktaş ile yaptı. Sezonu 26 Mayıs'ta Konya'da kapatan Galatasaray, 69 gün sonra İstanbul'da Süper Kupa maçında taraftarıyla buluştu.

Montella ve yardımcıları tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Süper Kupa müsabakasını tribünden izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen İtalyan teknik adama yardımcılarından Selçuk Şahin eşlik etti.

İlk yarıdan notlar

Beşiktaş, maçın ilk dakikasında öne geçti. Svensson'un ileri şişirdiği topu savunmadaki Nelsson sektirince araya Immobile girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, 23. saniyede meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Ciro Immobile, bu golle Galatasaraylı Mauro Icardi'yi (50. saniye) geride bırakarak organizasyon tarihinin en erken golünü atan oyuncu oldu.

23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Al Musrati'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Colley'den sekerek taca gitti.

45+1. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ortasında topla buluşan Immobile, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak bu pozisyonda üstten auta gitti.

Süper Kupa maçının 53. dakikasında Beşiktaş Svensson'la Galatasaray karşısında farkı 2'ye çıkardı.