SON DAKİKA: Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu
Son dakika gelişmesi... Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının takım kadroları belli oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşcak.
Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç yönetecek.
Maçın ilk 11'leri ise şöyle:
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rachica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile