Son dakika: Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe oldu
Son dakika gelişmesi... 2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
47. dakikada Musaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Asensio'nun çaprazdan sert şutunda, Torreira'ya çarpan top az farkla yandan kornere gitti.
48. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio, ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin kaleye sırtı dönük şekilde yaptığı vole vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.
59. dakikada orta sahada topla buluşan Torreira uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
75. dakikada Asensio'yla verkaç yaparak savunmanın arkasına sarkan Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, Günay'dan seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.
Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.