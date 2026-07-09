Son dakika: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş derbisi ne zaman?

Son dakika: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu!
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü çekildi, derbi haftaları belli oldu. Riva'da yapılan kura çekimiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak dev maçların takvimi netleşti.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da gerçekleştirilen kura çekimiyle yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak derbilerin haftaları netleşti.
İlk derbi 4. haftada
Yeni sezonun ilk derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Fikstüre göre Trabzonspor ile Galatasaray 6. haftada karşı karşıya gelecek. 8. haftada Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi oynanacak.
Sezonun en çok beklenen maçlarından Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 9. haftada yapılacak.
Dev maç haftaları
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk yarısındaki derbi haftaları şöyle:
4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
5. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
6. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
7. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
8. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
9. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor