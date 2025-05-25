Son dakika: Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen dördüncü takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK karşılaşması 1-1 berabere bitti.

Bu sonuçla Bodrum FK, lige veda eden dördüncü ve son takım oldu.

53. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde Talha Sarıarslan uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

72. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+2. dakikada Dimitrov'un sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde sırtı dönük pozisyonda Celal Dumalı'nın topuğu ile yaptığı vuruşta kaleci Onurcan Piri son anda meşin yuvarlağı çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ortasında altıpas üzerinde Celal Dumalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.