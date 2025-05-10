Son dakika: Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

Ankara ekibi, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda farklı yendi ve Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

2020-21'den sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 68 puanla ligi ikinci sırada noktaladı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanattan Nalepa'nın ara pasında ceza sahasında Popa'nın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

9. dakikada sol kanattan Amilton'un ortasında ceza sahası içinde Popa topu ağlara gönderdi. 0-2

50. dakikada Firatcan’ın orta sahadan rakip ceza sahasına yaptığı ortada Sinan kafayla topu filelere yolladı. 0-3

62. dakikada kale önüne yapılan ortaya yükselen Yigit’in kafa vuruşunda kaleci Erhan mutlak gole izin vermedi.

62. dakikada Metehan sol kanattan ortasında Gaucho'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-4

87. dakikada Fıratcan’ın ortasında Gökhan sağ ayağıyla vurduğu sert top filelere gitti. 0-5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerbirliği'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bak'dan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında tebrik etti.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği'ni tebrik ediyor, çıktıkları yeni yolda başarılar diliyorum" dedi.