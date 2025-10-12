Son dakika: TFF açıkladı! Kaleci Berke Özer kamptan izinsiz ayrıldı, Berke Özer Milli Takım'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı kalecilerinden Berke Özer'in milli takım kampından kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, Berke Özer'in Bulgaristan karşısında oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almamasını gerekçe göstererek, takımın İstanbul'a dönüşü sonrasında teknik ve idari ekibin izni olmadan kamptan ayrıldığı bildirildi.

Yerine Muhammed Şengezer davet edildi

Federasyon, Berke Özer'in yerine RAMS Başakşehir FK kalecisi Muhammed Şengezer'in A Milli Takım aday kadrosuna davet edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır. Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."