Son dakika: TFF duyurdu! Fenerbahçe–Trabzonspor derbisinin saati değişti, Fenerbahçe–Trabzonspor derbisinin saati değişiyor mu? Derbi saat kaçta?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Kocaelispor karşılaşmalarının başlama saatleri güncellendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, her iki müsabaka da saat 20.00 yerine 19.00'da başlayacak. Kararın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finali ile çakışmayı önlemek amacıyla alındığı bildirildi.

TFF açıklamasında, "Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.