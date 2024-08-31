SON DAKİKA: Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi bitti
Son dakika gelişmesi... Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı. Kulübün açıklamasında Avcı'ya teşekkür edilirken, karşılıklı anlaşarak görevin son bulduğu ifade edildi.
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Süper Lig takımlarından Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda göreve başlayan Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Şampiyon Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada "Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" dendi.