Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonraki 9 maçı kazandı.

Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Türkiye'de 5. yıldızı kazanan ilk takım oldu

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu.

Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak Galatasaray'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutluyorum. Ayrıca sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize de teşekkür ediyorum."

TFF Galatasaray'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ı tebrik etti. TFF'nin sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları sonucunda bitime iki hafta kala liderliği garantileyen Galatasaray, 2024-2025 sezonu şampiyonu olmuştur. Şampiyonluktan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."