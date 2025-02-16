Son dakika: Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıkarken, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükselmişti.

Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıkmasının ardından Mersinspor'u 63-83 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasını takip etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Salon doldu

ING Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, maçın yapıldığı 11 Nisan Spor Salonu'nu doldurdu. Şanlıurfa'dan ve birçok farklı illerden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına final mücadelesinde destek verdi.