SON DAKİKA: Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'de Galler'le puanları paylaştı
Son dakika gelişmesi... A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'le 0-0 berabere kaldı. Maçta Abdülkerim Bardakçı ve Johsonn Rodon sarı kart gördü. Türkiye A Ligi'ne direkt çıkma şansını son maça bırakmış oldu. Milliler salı günü Karadağ'la karşılaşacak.
Türkiye bugün UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'le karşılaştı.
Kayseri'deki Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye Günok- Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.
Maçta Türkiye'den Abdülkerim Bardakçı, Galler'den ise Johsonn Rodon sarı kart gördü.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un lideri Türkiye maçın ardından puanını 11'e yükseltirken, A Ligi'ne direkt çıkma şansı son maça kaldı. A Milli Takım B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a salı günü saat 22.45'te konuk olacak.
İlk yarıdan notlar...
6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı yayın sağında bulunan Arda Güler'e verdi. Arda Güler'in şutunda top kaleci Darlow'da kaldı.
14. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası dışında toplu buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meyin yuvarlak üstten auta çıktı.
27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan sekip üstten kornere gitti.
32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Darlow'dan oyun alanına döndü.
45+5'inci dakikada Wilson'un ceza saha dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.
İkinci yarı...
51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
67. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün pasında, Enes Ünal'ın dizine çarpan top yandan auta çıktı.
70. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında, Eren Elmalı'nın ceza sahasına ortasında Yunus Akgün kafa ile topu Enes Ünal'a gönderdi. Enes Ünal'ın röveşatasında, meşin yuvarlak savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.
77. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına pasına, Arda Güler'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
89. dakikada Yunus Akgün'ün düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.