Son dakika: Türkiye'nin olimpiyat tarihinde ilk! 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli kimdir?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarıya imza attı.

Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan genç milli sporcu, genel sıralamada 5'inci olarak finalde yüzme hakkı elde etti.

Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37'de yapılacak.

Kuzey Tunçelli kimdir?

Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007 yılında dünyaya geldi. Milli yüzücü olan Kuzey Tunçelli Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı.Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu.2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu. 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 m serbestte finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'daki şampiyonada 1500 m serbestte Avrupa şampiyonu oldu.