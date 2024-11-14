Son dakika: Wanda Nara’dan Icardi’ye şikayet: Mahkemeye çıkacak iddiası! Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi amacıyla ülkesine giderken, özel hayatında da beklenmedik gelişmeler yaşandı. Fanatik'ten Burak Özdemir'in haberine göre; Pazartesi günü Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e ulaşan Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın yaşadığı Avenida Del Libertador’daki eve giderek kızlarını aldı ve Nara ile yüz yüze geldi.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre ikili, özellikle Wanda Nara’nın hamile olduğu iddiaları üzerine hararetli bir tartışma yaşadı.

Bu tartışmanın ardından Wanda Nara, polise giderek Icardi’yi rahatsız edici davranışlarda bulunmakla suçladı ve Polis Karakolu’na acil şikayet dilekçesi verdi.

Olay sonrası Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosfeld de durumu doğrularken, Arjantin’in önde gelen gazetelerinden Ambito’da çıkan habere göre, mahkeme Mauro Icardi’ye eski eşine yönelik rahatsız edici davranışlardan kaçınması talimatını verdi. Mahkeme ayrıca, Icardi’nin 15 Kasım günü yerel saatle 10:00’da hakim karşısına çıkmasına hükmetti.

İlgili karar Arjantin'de boşanma sürecindeki eşler arasında yaşanan durumlarda, hakim geçici tedbirler alarak kişisel ilişkileri düzenleyebilmesi ile ilişkilendiriliyor.

Wanda Nara ile Icardi’nin son yaşanan tartışma bu durumun uygulanmasına karar verildiği belirtilirken, ayrıca Türkiye’de birlikte kamera karşısına geçtikleri bir mücevher markasının reklam anlaşmasının da iptal edildiği öğrenildi.

Sakatlığı süresince özel hayatında yaşadığı bu çalkantılı süreçle gündeme gelen Icardi, 15 Kasım’da görülecek mahkemede eski eşi Wanda Nara ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada olaya ilişkin iddiaları yalanladı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."