Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç bitti

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 10. dakikada Osimhen'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 27. dakikada penaltı vuruşundan Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı.

Maçın ilk yarısında ön alanda presle rakibini yarı sahasına hapseden Galatasaray, bulduğu fırsatları değerlendiremedi. İlk yarının son bölümünde 45+1. dakikada Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

Mücadelenin ikinci devresine üstün başlayan Fenerbahçe, rakip kalede gol pozisyonları üretse de skoru eşitlemeyi başaramadı.Oyunun sık sık durduğu ikinci yarı da rakibine gol şansı tanımayan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi ve TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.

3 kırmızı, 9 sarı kart çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide kartlar havada uçuştu.Müsabakada Galatasaray'dan 2 oyuncu yedek kulübesinde kırmızı kart görürken sahada da sarı-kırmızılı 4 isim sarı kartla cezalandırıldı.Fenerbahçe'den de 1 isim kulübede kırmızı kart görürken sahada 5 isme sarı kart gösterildi.Derbide toplamda 3 kırmızı, 9 sarı kart çıkarken teknik heyetlerden isimler de kartla cezalandırıldı.

Sahada gerginlik yaşandı

Derbinin 84. dakikasında oyuncular arasında uzun süren gerilim yaşandı.Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mert Müldür ile Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen gerginliği büyüyerek futbolcular arasında arbedeye dönüştü.

Yaklaşık 2 dakika süren gerginlik oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun başlamasıyla son buldu.

Oyundan çıkan Barış Alper, Fenerbahçe yedek kulübesinin önünden geçerken tekrar tırmanan gerilim, 90+4. dakikaya kadar sürdü ve sonucunda 4 isim kırmızı kart gördü.

Bu sezon derbi kazanamadı

Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetti.

Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, bu müsabakada da umduğu skoru elde edemedi.

Gol VAR'dan verildi

Fenerbahçe'nin ilk yarının son bölümünde farkı 1'e indiren golü VAR kararıyla geldi.Maçın 45+1. dakikasında Sebastian Szymanski topu filelere gönderirken hakem, ofsayt kararı verdi.Pozisyon VAR'dan izlenerek 45+4. dakikada gol kararına hükmedildi.

Szymanski kupada da fileleri havalandırdı

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, gollerine devam etti.UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Mart'ta Rangers deplasmanında 2 gol kaydeden Szymanski, ligde son oynadıkları Bodrum FK müsabakasında da gol bulmayı başarmıştı.25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşısında da takımının ilk golüne imza attı.

Penaltı VAR'la geldi

Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla geldi. Maçın 24. dakikasında yaşanan pozisyonda ceza sahası içinde Kaan Ayhan'ın şutunda meşin yuvarlak Filip Kostic'in eline çarparak oyun alanına döndü. Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonucunda 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.27. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.