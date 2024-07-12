Son hazırlık maçı yarın! Fenerbahçe-Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Spor Kulübü, yarın Avusturya kampı kapsamındaki son hazırlık maçında Fransız ekip Strasbourg'un karşısına çıkacak.
Fenerbahçe - Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Merkur Arena'da oynanacak Fenerbahçe - Strasbourg hazırlık maçı, 13 Temmuz Cumartesi günü (yarın) TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.
Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.