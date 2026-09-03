Son transfer döneminde tarihe geçtiler: En pahalı 10'a üç yeni isim

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Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de yaz transfer dönemi tamamlandı.

Bu dönemde Enzo Fernandez, Morgan Rogers ve Elliot Anderson için ödenen bonservis bedelleri, üç futbolcunun da futbol tarihinin en pahalı 10 transferi arasına girmesini sağladı.

Listenin zirvesinde ise değişiklik olmadı. Barcelona'dan 2017-18 sezonunda 222 milyon avro bonservis bedeli karşılığında PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar, futbol tarihinin en pahalı transferi unvanını koruyor.

Premier Lig damgasını vurdu

Avrupa'da bu yaz bonservisine en yüksek bedel ödenen 6 futbolcunun beşi Premier Lig ekiplerinin kadrosuna katılırken, bir oyuncunun adresi LaLiga oldu.

Arjantinli orta saha Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye 145 milyon avro karşılığında transfer olarak yaz döneminin en pahalı transferi oldu.

İkinci sırada Aston Villa'dan Chelsea'ye 138 milyon avroya giden İngiliz orta saha Morgan Rogers yer aldı.

Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson ise 135 milyon avro karşılığında Manchester City'ye transfer edildi ve listenin üçüncü basamağına yerleşti.

Barcola ve Diomande için 125'er milyon avro

Fransız sol kanat Bradley Barcola'nın PSG'den Liverpool'a transferi 125 milyon avro bonservis bedeliyle tamamlandı. Barcola, yaz döneminin en pahalı transferleri arasında dördüncü sırada yer aldı.

Real Madrid'in Leipzig'den kadrosuna kattığı Yan Diomande için de 125 milyon avro ödendi. Diomande böylece listenin beşinci sırasında kendisine yer buldu.

Tottenham'ın Newcastle United'dan 108 milyon avro karşılığında transfer ettiği 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Sandro Tonali ise altıncı sıraya yerleşti.

Bu yazın en yüksek bonservis bedeline sahip üç transferi Fernandez, Rogers ve Anderson olurken, üç futbolcu aynı zamanda tüm zamanların en pahalı 10 transferi arasına girdi.

Barcelona ve Real Madrid kadrolarını güçlendirdi

LaLiga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'den 30 yaşındaki İspanyol orta saha Rodri'yi, Newcastle United'dan 25 yaşındaki İngiliz sol kanat Anthony Gordon'ı ve Arsenal'den 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u transfer etti.

Real Madrid ise Leipzig'den 19 yaşındaki sağ kanat Yan Diomande'nin yanı sıra Chelsea'den 27 yaşındaki sol bek Marc Cucurella, Inter'den 30 yaşındaki sağ bek Denzel Dumfries ve Manchester City'den 31 yaşındaki orta saha Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı.

Avrupa devlerinden takviyeler

Fransa Ligue 1 temsilcisi PSG, Barcelona'dan 26 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torres'i transfer etti.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ise PSV'de forma giyen 25 yaşındaki Faslı orta saha Ismael Saibari'yi kadrosuna dahil etti.

Manchester City de Lille'in 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin transferini gerçekleştirdi.