Sör’den “Kırmızı Şeytanlar”a 6.1 milyar $’lık teklif

23 milyar dolarlık şahsi servetini ilaç sanayinden elde eden İngiliz Sör Jim Ratcliffe, Premier Lig kulübü için Glazer ailesine resmen 6.1 milyar dolar teklif etti. Financial Times gazetesine göre, bu rakam bir futbol takımı için yapılan en büyük teklif. “Kırmızı Şeytanlar”a bir talip de Katar’dan var: Şeyh Casim bin Hamad al-Thani…

1982 doğumlu şeyh, Paris St. Germain’i satan alan fonu kuran eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad’ın 15 çocuğundan biri… Çocukluğundan bu yana Man United taraftarı olduğunu söyleyen genç şeyhin yaptığı teklif ise bilinmiyor. Manchester United’ın yeni sahibiyle ilgili kararın yakında açıklanacağı belirtildi.