Spor kulüpleri bakanlık izniyle birleşebilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan spor kulüplerinin birleşmesi ve mal varlığı devri yapmalarına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğe göre, birleşme sadece aynı ilde bulunan spor kulüpleri arasında gerçekleşebilecek.

Spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devredilebilecek.

Spor AŞ'leri arasındaki birleşme, bölünme ve mal varlığının devri işlemleri ile spor AŞ'lerinden spor kulüplerine yapılacak mal varlığı devirleri, bu işlemlerin sonuçlanmasından itibaren 30 gün içerisinde bakanlığa bildirilecek.

Payları borsada işlem gören spor AŞ'leri de dâhil olmak üzere tüm halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

Birleşmeyle devrolunan spor kulübünün tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan spor kulübüne geçecek. Devrolunan spor kulübüne ait sportif tarihçe ve sportif başarı devralan spor kulübüne geçmiş sayılacak. Devralan spor kulübü, lig ve benzeri müsabakalara katılımda veya tescil edilen isminde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek herhangi bir değişiklik yapamayacak.