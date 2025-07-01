Spor tarihimizde bir ilk: Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi.

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Bakan Bak, Zeynep Sönmez'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez'i tebrik etti.

Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeynep Sönmez tarihi başarıya imza atıyor. Wimbledon'da ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçimiz oldu. Harikasın Zeynep, daha nicelerine inşallah…" ifadelerini kullandı.