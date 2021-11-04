Sporting Lizbon - Beşiktaş: 3-0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında oynanan Sporting Lizbon-Beşiktaş maçının ilk yarısını Portekiz ekibi 3-0 önde tamamladı.
9. dakikada ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan ve sol kanattan gelen Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının sağında topla buluştu. Paulinho'nun boş kaleye şutunda top sağ direğe çarparak auta gitti.
14. dakikada Beşiktaş'ın ilk önemli pozisyonunda Larin'in ceza sahasının ortasında topa vuruşunda kaleci Adan kurtardı.
23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Esgaio'nun vuruşunda siyah beyazlı defans oyuncuları yatarak topu bloke etti ve pozisyonu engelledi.
27. dakikada Portekiz takımının ceza sahası yayının üzerinden Atiba Hutchinson'un vuruşunda kaleci Adan önüne gelen topu rahat kurtardı.
29. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında rakibi Gonçalves'i düşürdüğü pozisyonda Rus hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Pedro Gonçalves, topu sol tarafa uzanan kaleci Ersin'in ters köşesine atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
38. dakikada Sporting Lizbon farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sporting atağında Nunes'in asistiyle ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Gonçalves, Beşiktaş defansının hatasını iyi değerlendirerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
41. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın orta sahada top kaybı sonrası kontra atakla çıkan Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının dışında topa sert vuruşunda, yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Portekiz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Sergei Karasev, İgor Demeskho, Maksim Gavrilin (Rusya)
Sporting Lizbon: Adan, İnacio, Coates, Feddal, Reis, Nunes, Palhinha, Porro (Dk. 17 Ricardo Esgaio), Gonçalves, Sarabia, Paulinho
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, De Souza, Ghezzal, Larin, Hutchinson, Kenan Karaman.
Goller: Dk. 31 (Penaltıdan) ve Dk. 38 Gonçalves, Dk. 41 Paulinho (Sporting Lizbon)