Sporun gücünü iş birlikleriyle destekliyor

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Sigorta, 2022 yılından itibaren Avru­pa basketbolunun önde gelen liglerinden Basketbol Süper Ligi’ne, 2023 yılından bu yana da Türkiye Basketbol Ligi’ne isim sponsorluğunu üstleni­yor. Türkiye Sigorta, Basket­bol Milli Takımları Ana Spon­soru olarak, Basketbol Geli­şim Merkezi’nde düzenlediği halka açık basketbol festiva­linde yaklaşık 3 bin kişilik ka­tılımla Türkiye-Almanya fi­nal maçının coşkusunu ve bir arada olmanın mutluluğunu hep birlikte paylaştı.

Basketbolun yaygınlaşmasına katkı

2025 yılı itibarıyla A Millî Kadın ve Erkek Basketbol Ta­kımlarına verdiği desteği ye­nilenen sponsorluk anlaş­masıyla sürdüren Türkiye Sigorta, deprem bölgesinde toplumsal dayanışmayı güç­lendirerek, yeniden yapılan­ma sürecine katkı sağlıyor. Bu amaçla Gaziantep, Kah­ramanmaraş ve Adıyaman’da inşa edilen basketbol sahala­rında 3x3 açık basketbol saha­ları kurarak gençlerde basket­bolun yaygınlaşması amacıyla basketbol turnuvaları düzen­leyerek, bölgede gençlerin re­kabet dolu anlar yaşamasına katkı sundu.

Aynı zamanda Hayat Yeniden Vakfı iş birli­ğinde depremzede çocukla­rın İstanbul’da keyifli bir gün geçirmeleri sağlanarak, Bas­ketbol Gelişim Merkezi’n­de (BGM) basketbolun heye­canını birlikte yaşamalarına imkân sunuldu. Deprem böl­gesinde sosyal hayatın ve si­gorta faaliyetlerinin yeniden canlanmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Sigorta ta­rafından başlatılan ‘Tek Yürek Projesi’ kapsamında ise Kızı­lay iş birliğiyle düzenlenen et­kinliklerde çocuklar için bas­ketbol ve futbol alanları kuru­larak çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi.

Öte yandan önceki akşam Macaristan ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takı­mı, C Grubu'nu 3. sırada ta­mamlayarak, Dünya Kupası biletini aldı.