Sporun gücünü iş birlikleriyle destekliyor
Bu yılın ilk 2 ayındaki brüt prim üretimini 2025’in aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 37,2 milyar liraya ulaştıran Türkiye Sigorta, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle destekliyor.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Sigorta, 2022 yılından itibaren Avrupa basketbolunun önde gelen liglerinden Basketbol Süper Ligi’ne, 2023 yılından bu yana da Türkiye Basketbol Ligi’ne isim sponsorluğunu üstleniyor. Türkiye Sigorta, Basketbol Milli Takımları Ana Sponsoru olarak, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlediği halka açık basketbol festivalinde yaklaşık 3 bin kişilik katılımla Türkiye-Almanya final maçının coşkusunu ve bir arada olmanın mutluluğunu hep birlikte paylaştı.
Basketbolun yaygınlaşmasına katkı
2025 yılı itibarıyla A Millî Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarına verdiği desteği yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla sürdüren Türkiye Sigorta, deprem bölgesinde toplumsal dayanışmayı güçlendirerek, yeniden yapılanma sürecine katkı sağlıyor. Bu amaçla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da inşa edilen basketbol sahalarında 3x3 açık basketbol sahaları kurarak gençlerde basketbolun yaygınlaşması amacıyla basketbol turnuvaları düzenleyerek, bölgede gençlerin rekabet dolu anlar yaşamasına katkı sundu.
Aynı zamanda Hayat Yeniden Vakfı iş birliğinde depremzede çocukların İstanbul’da keyifli bir gün geçirmeleri sağlanarak, Basketbol Gelişim Merkezi’nde (BGM) basketbolun heyecanını birlikte yaşamalarına imkân sunuldu. Deprem bölgesinde sosyal hayatın ve sigorta faaliyetlerinin yeniden canlanmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Sigorta tarafından başlatılan ‘Tek Yürek Projesi’ kapsamında ise Kızılay iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde çocuklar için basketbol ve futbol alanları kurularak çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi.
Öte yandan önceki akşam Macaristan ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak, Dünya Kupası biletini aldı.