St. Patrick’s - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda bu akşam St. Patrick’s'in konuğu oluyor. Hedef mutlak galibiyet... Tüm hazırlıklarını tamamlayan Kara Kartal'ın maç bilgileri gündem olmuş durumda... Sıkça "St. Patrick’s - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda" sorusu geliyor.

St. Patrick’s - Beşiktaş maçı ne zaman?

St. Patrick’s - Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Konferans Ligi'nde 13. maç

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda daha önce 12 karşılaşmada boy gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenmeye başlayan UEFA Konferans Ligi'nde 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle 1 kez berabere kalan Beşiktaş, 4 maçta ise yenilgi yaşadı.

Organizasyonda toplamda 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında bu organizasyondaki 13. mücadelesine çıkacak.

İrlanda ekipleriyle ilk maç

Beşiktaş, İrlanda takımlarıyla ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, St. Patrick's maçıyla Avrupa kupalarında ilk kez bir İrlanda takımına rakip olacak.

St. Patrick's, daha önce Başakşehir'e rakip oldu

İrlanda ekibi, Türk temsilcisi Başakşehir ile daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

St. Patrick's, 2024-2025 sezonunda Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.

St. Patrick's, sahasında 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Başakşehir'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.