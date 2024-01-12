Stadyum savaşları!

Emre ERGÜL

İspanyol devi Real Madrid’in 1.2 milyar euro harcayarak yaptırdığı yenileme çalışmaları bittiğinde Santiago Bernabeu Stadı “iki tuş”yla bir konser alanına dönecek. İlk tuşa basıldığında, çim zemin, özel kolların taşıdığı betonun altında kalacak. (Bu işlem 5 saat sürecek.) İkinci tuşa basıldığında da stadın tavanı 15 dakika içinde kapanacak.

İşte size dev bir konser salonu… Üstelik çim zemin de hiç zarar görmeyecek. Real’in mabedi ilk olarak mayıs ayında Taylor Swift konserine ev sahipliği yapacak. Bitti mi? Hayır… İsteyen seyir terasına çıkacak ve “Sana bir stadın üzerinden baktım aziz Madrid” diyecek. İsteyen genişletilen Real Madrid Müzesi’ni ziyaret edip İspanyol devinin tarihine tanıklık edecek. Tüm bunlar, seyir terasına 1 yılda çıkması beklenen 2 milyon turistten gelecek gelir ve müzeden sağlanması hesaplanan 50 milyon euro kazanç için…

Real Madrid, Avrupa futbolunda son yıllarda bolca tartışılan “Statları para basan eğlence merkezlerine çevirme” tartışmasının son halkası… Üst düzey bir takımın ismi gizli yöneticisinin Financial Times’a da dediği gibi, “Hedef, yılda ortalama 25 gün kullanılan statları yılın her günü para basan eğlence merkezlerine çevirmek…” Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden bazıları, bu duruma ayak uydurmak amacıyla stadyumlarını yenileme veya değiştirme aşamasında…

Inter Milan, AC Milan ve Roma yeni tesislerin tasarımlarını tamamlıyor; Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester United sıkışık veya yaşlanan mabedlerini yenilemek mi yoksa yıkıp yeniden inşa etmek mi gerektiği konusunda karar verirken; Barcelona Camp Nou stadyumunun büyük bir revizyonunun bedelini ödemek için yakın zamanda ABD tahvil piyasasından 1.5 milyar auro topladı. Barça da kulübün neredeyse 10 yıldır üzerinde çalıştığı yenileme projesini nihayet başlatıyor. Tamamlandığında, futbol mabedi Camp Nou'nun kapasitesi 105 bine yükselecek. Çatı, yeni bir tribün, 360 derecelik dev ekranın yanısıra ekstra bir VIP koltuk bölgesi eklenecek.

Barça’nın 7 bin 500 kişilik basketbol salonu Palau Blaugrana’daki renovasyon bittiğinde 15 bin kişiyi ağırlayacak. İş bu noktada statlara inşa edilen kafeler ve lokantaların önemi ortaya çıkıyor. İyi hizmet verilecek ki, müşteri maçların olmadığı zaman da gelsin. Stadyum tasarımcısı Populous'un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika işlerinden sorumlu genel müdürü Christopher Lee de kulüplerin taraftalrı avcunun içinde görmemesi gerektiğini söylüyor: “Maça gelen taraftara iyi hizmet sunmazsan, o da maça gelmeden önce dışardaki mekanları tercih eder” diyor.

Man City stat alanına otel Tottenham karting pisti yapıyor

Chelsea yönetimi hâlâ karar veremedi: “Stamford Bridge’in kapasitesini 40 bine öi çıkartalım, yoksa başka bir yerde yeni bir stat mı yapalım?” Fransız kulübü Olympique Lyonnais, yakın zamanda stadyumunun 320 milyon euroluk yeniden finansmanını yüzde 5.8 sabit faiz oranıyla tamamlamayı başardı.

Tottenham, bir motor sporları kuruluşuyla yaptığı 15 yıllık sözleşmenin bir parçası olarak bu yıl stat alanina Formula 1 markalı bir elektrikli karting pistini ekleyecek. Manchester City’nin Etihad Stadının kapasitesi 53 bin 400… Kulüp kapasiteyi 7 bin koltuk artırıp, alana bir otel ve bir de 23 bin 500 kişilik konser salonu yapacak. Kulüp yöneticisi Roel De Vries, " Kapasiteyi bir anda 60 binin üzerine çıkaramayız. O halde 'Stadyumdan nasıl daha fazla şey çıkarabiliriz?' sorusunu çözmemiz gerekiyor” dedi.

Tottenham’ın maç dışı aktivite geliri 117’den 215 milyon euroya çıktı

1 milyar sterlin harcayarak stadını 2019’da yenileyen İngiliz Tottenham Spurs o günden bu yana kasasını doldurdu: 36 bin kişilik stadın kapasitesi artık 62 bin. 2019 öncesi maç günü 2 sterlinden daha az harcayan bir taraftar, bugün stat içine açılan yemek ve içecek mekanlarına en az 16 sterlin bırakıyor. Kulübün 2018’de 85 milyon euro olan “maç günü geliri” geçtiğimiz sezon 125 milyon euroya çıkmış durumda… Üstelik bu sadece futboldan gelen gelir… Stattan 2018 öncesi diğer ticari faaliyetlerden elde edilen para 117 milyon euroydu. Amerikan futbolu NFL maçlarına ev sahipliği yapmak, rugby turnuvaları ve boks müsabakaları düzenlemek, şarkıcı Beyonce’un 5 gece konser vermesi derken, 2022’de bu miktar 215 milyon euroya fırladı.