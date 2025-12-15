Stephen Curry 48 sayı attı, Michael Jordan’ın rekorunu kırdı
NBA’de Portland Trail Blazers, sahasında Golden State Warriors’ı 136-131 mağlup etti. 48 sayı atan Stephen Curry, 30 yaş sonrası 40 sayı barajını en çok geçen oyuncu olarak Michael Jordan’ın rekorunu kırdı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında Golden State Warriors'ı 136-131 mağlup etti.
Moda Center'da oynanan karşılaşmada 35'er sayı atan Jerami Grant ve Shaedon Sharpe, Blazers'a galibiyeti getiren isimler oldu.
Ev sahibi ekipte Robert Williams, 11 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken Deni Avdija 26 sayı kaydetti.
Warriors'ta ise 48 sayıyla maçın en skorer ismi olan Stephen Curry'nin performansı, yenilgiyi önlemeye yetmedi.
Kariyerinde 30 yaşından sonra 45. kez 40 sayı barajını geçen Curry, bu alanda rekoru Michael Jordan'dan devraldı.