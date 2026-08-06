Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte?

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. İlk engeli geçen Sarı Kanarya ikinci engelde Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşıyor. Dün akşam güzel bir futbolla rakibini geçen Kanarya, ikinci maçı da alıp play-off'a kalmak istiyor. Sıkça gelen soru "Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

FB Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte?

Sturm Graz - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport ve Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.