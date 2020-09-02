Subotic Süper Lig'e geliyor
Denizlispor, bir dönem Borussia Dortmund'ta forma giyen Neven Subotic'le anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezonu Union Berlin'de tamamlayan Neven Subotic, Süper Lig ekiplerinden Denizlispor ile anlaştı.
beIN Sports'un haberine göre, Horozlar şu sıralar 31 yaşındaki Sırp savunmacıyı sağlık kontrolünden geçiyor.
South Florida Bulls'tan Mainz 05 altyapısına transfer olan Subotic, sırasıyla Borissia Dortmund, Köln, Saint- Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.
Tecrübeli savunmacı geçen sezon 23 maça çıkarken, 1 gol attı.