Süleyman Seba kimdir?

13 Ağustos 2020

Süleyman Seba, 5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu burada okuyan Seba, lise eğitimi için İstanbul'a geldi. Galatasaray Lisesi'nde ortaöğretimine başlayan Süleyman Seba, iki yıl bu okulda okuduktan sonra Kabataş Erkek Lisesi'ne geçti ve burada okulun futbol takımında futbol oynamaya başladı.

Lisenin ilk yıllarında Beşiktaş'a giren Süleyman Seba, Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde Mimar Sinan Üniversitesi Fransız Filolojisine başlamasına rağmen eğitimini tamamlamadı.

Süleyman Seba, 1946 yılında Refik Osman Top döneminde Beşiktaş'ın A takımına yükseldi ve ilk İstanbul Ligi maçına 1946-47 sezonunun ilk maçı olan Fenerbahçe derbisinde çıktı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-3 galibiyetiyle sonuçlanırken, Seba karşılaşmada Beşiktaş'ın 1 golüne imzasını attı. İlk sezonunda 9 maça çıkan Seba, 6 gol atarak dikkatleri çekti. Aynı yıl Millî Küme'de şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Beşiktaş, sezona Başbakanlık Kupası'nı kazanarak başladı ancak Süleyman Seba o karşılaşmada forma giyemedi. Buna rağmen sezonun geneli Seba için oldukça iyi geçti ve 14 maçta, 8 gol atarak takımın en golcü ikinci ismi oldu. Beşiktaş bu sezonu ikinci sırada tamamladı.

1949-50 sezonunda ise Süleyman Seba, Beşiktaş kariyerinin ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazandı. 14 maçın tamamında forma giyen Seba, 1 gol ile takımına katkı sağladı.

Süleyman Seba 1950-51 ve İstanbul Profesyonel Ligi adına geçilen 1951-52 sezonlarında da Beşiktaş forması giydi. 1951-52 sezonunda bir sakatlık geçiren Süleyman Seba bu sakatlık nedeniyle sadece 3 maçta görev aldı. Bir sonraki sezonda ise 9 maça çıkarken, 2 kez ağları havalandırdı.

1954 yılında menisküs ameliyatı geçiren Süleyman Seba, henüz 28 yaşındayken futbolu bıraktı.

Seba, 1947 yılında Beşiktaş İnönü Stadyumu'nun açılışı için İsveç'in AIK Solna takımı ile oynanan maçta ilk golü atara tarihe geçti. Ayrıca Beşiktaş'ın 1950'deki ABD turnesinin kadrosunda da yer alan isimlerden biri oldu.

Süleyman Seba 28 yaşında futbola veda etmeden önce 1 kez Milli Takım formasını giydi. 15 Mayıs 1952 tarihinde Yunanistan ile oynanan karşılaşma 1-0 Yunanistan galibiyetiyle sonuçlandı.

Seba, futbolculuğunun ardından Millî İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Müdürlüğünde görev yaptı.

Futbolculuk kariyeri boyunca sadece Beşiktaş için mücadele eden Süleyman Seba, 1957 yılında Beşiktaş'a üye oldu, 1963'te ise ilk kez yönetim kurulunda yer aldı. Bu sürecin ardından başkanlığa geçeceği 1984 yılına kadar çeşitli dönemlerde kulüp yönetiminde yer aldı.

1984 yılında Mehmet Üstünkaya'dan başkanlığı devralan Süleyman Seba, 2000 yılına kadar görevini sürdürdü ve Hakkı Yeten ile birlikte Beşiktaş'ın onursal başkanlarından biri oldu.

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, 16 yıl süren başkanlığı boyunca 8 kongrede rakiplerine üstünlük sağladı. Bu süreçte Beşiktaş 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, 6 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası kazandı. 8 kez ise ligi ikinci olarak tamamladı.

Sportif başarılar dışında 1980'lerin başında maddi yönden son derece sıkıntılı olan kulübü yönetimi boyunca tesis zengini ve maddi açıdan zengin bir kulüp haline gelmiştir. Seba döneminde Akaretler'deki BJK Plaza, Fulya Stadı ve Kamp Tesisleri Yeşilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri, BJK Koleji yapılırken, BJK İnönü Stadyumu da, 1998'de 49 yıllığına Beşiktaş'a devredildi.

Beşiktaş'a büyük hizmetlerde bulunan Seba, 1999-2000 sezonunda futbol takımının gösterdiği kötü performans sonucu tribün ve muhalefetin tepkisini çekmesi üzerine 2000 yılı Mart ayındaki kongrede aday olmamış ve yerine Serdar Bilgili seçilmiştir. Bu kongrede kongre üyeleri oybirliği ile Hakkı Yeten'den sonra Beşiktaş'ın ikinci onursal başkanı olarak Süleymen Seba'yı seçmiştir. Seba'nın son sezonunda futbol takımı ligi ikinci sırada bitirmiştir.

Süleyman Seba'nın başkanlığı bıraktığı 2000 yılının anısına Akaretler ile Maçka semtleri arasında yer alan Spor Caddesi'nin adı Süleyman Seba Caddesi olrak değiştirildi.

Seba, 13 Ağustos 2014 tarihinde bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Beşiktaş, Süleyman Seba döneminde 8 farklı teknik direktör görev aldı. Branko Stankoviç, Miloş Milutinoviç, Gordon Milne, Christoph Daum, Rasim Kara, John Benjamin Toshack, Karl-Heinz Feldkamp ve Hans Peter Briegel, Seba ile çalışan teknik direktörler oldu.

Süleyman Seba'nın başkanlığı altında Beşiktaş JK futbol takımı 16 sezonda ve toplam 538 maçta; 339 galibiyet (%63,0) ve 129 beraberlik (%24,0) almış, toplam 1084 gol (2,01 gol/maç) atıp 426 gol (0,79 gol/maç) yemiştir.