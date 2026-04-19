Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlı takım, Sultanlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmayı Bakan Bak da izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçını takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
