Sultanlar Ligi'nin 41. sezonu başlıyor
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 41. sezon açılış maçı bugün oynanacak. Galatasaray Daikin'in VakıfBank'ı konuk edeceği maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak ve karşılaşmanın ilk servisi saat 13.00'te atılacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda 6 şehirden 14 takım mücadele edecek. Ligde İstanbul'dan 8 takım yer alırken, Ankara'dan 2 takım bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'den ise birer takım mücadele edecek. Lig'in birinci devre karşılaşmaları 5 Ekim-14 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları 5 Ocak-19 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.
Son şampiyon Fenerbahçe Opet
Ligde son şampiyon Fenerbahçe Opet olurken, sarı-lacivertliler ligde 7. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Organizasyonda ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de adını zirveye yazdırıp, üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı. Fenerbahçe, 2014-2015, 2016-2017, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında lig şampiyonluğunu elde etti.
Şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nın
Organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzesine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.
Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı. Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.