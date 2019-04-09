Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya ile döndü

09 Nisan 2019

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ana sponsoru Bursa Kebap Evi ve ulaşım sponsoru Türk Hava Yolları'nın destekleri ile gittiği Amerika'dan altın madalya ile döndü.

Boyacı, Amerika'da 4-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu oldu.

Sümeyye Boyacı; kendi engel gruplarında 200 metre serbest yüzmede birinci, 100 metre serbest yüzmede ikinci, 50 metre kelebek yüzmede ikinci, 50 metre serbest yüzmede birinci, tüm engel gruplarında ise 200 metre serbest yüzmede dördüncü oldu.

Asıl branşı olan 50 metre sırtüstü yüzme kategorisinde ise 45.28'lik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.